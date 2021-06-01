Океан Ельзи feat. alyona alyona – Країна дітей: смотреть онлайн премьеру клипа

1 июня 2021 «Океан Ельзи» выпустили новую песню «Країна дітей» с участием рэп-исполнительницы alyona alyona на стихи известного украинского поэта Сергея Жадана.

Новая песня – это посвящение детям Украины, пострадавшим в результате войны на востоке страны, вооруженных конфликтов, терактов. Дата релиза выбрана не случайно: премьера к Международному дню защиты детей – это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений.

На официальном сайте «Океан Ельзи» группа рассказала историю создания песни:

«В конце 2020 Сергей Жадан предложил Святославу Вакарчуку создать песню на его стихотворение, посвященное памяти Даниила Дидика, парня, который в 2015 году погиб в Харькове в результате теракта во время Марша единства»

– Для мене це дуже приватна пісня, – прокоментировал Сергей Жадан. – Попри те, що в ній йдеться про речі, які стосуються нас усіх. Надто щемкою є тема дітей, які мусять робити вибір, які прикривають собою дорослих, які, проростаючи в небо, фактично це небо над нами тримають. Мені дуже б не хотілося, щоби ця композиція сприймалась пафосно. Вона про речі болючі, але такі, що дають надію. Передусім це пісня, звісно, про любов.

Лидер «О.Е.» сразу согласился, потому что текст – пронзительный и точный – просто не может оставить равнодушным. Вакарчук написал композицию в очень нехарактерной для себя манере.

– В останні пів року я почав вивчати гіп-гоп культуру і класичний реп початку 90-х. І спробував уявити, щоби було, якби я читав. Так і записав демо, – поделился Святослав Вакарчук. – А потім в мене з’явилася ще одна ідея: саме на цю пісню зробити дует з alyona alyona, тому що вона не тільки нове і актуальне покоління, але вона ще й мала стосунок до дітей, бо була вихователькою в садку і відчуває цю тему, як ніхто інший.

Также alyona alyona написала свою часть текста, читает в треке.

– Святослав розказав мені, що є чудовий вірш, написаний Сергієм Жаданом і то буде новою піснею ОЕ. Він награв на піаніно мелодію, наспівав текст, і кожен рядок, кожна нотка запали мені в душу. Я з великим задоволенням погодилася на те, щоб записати цей фіт, адже така тема мені близька, – призналась alyona alyona. – Серед моїх підписників є дуже багато дітей з різних регіонів країни, зокрема тих, які вимушені були покинути східну Україну. Для мене велика честь сказати кілька слів про них, висловити їм свою підтримку і слова вдячності саме в тій манері, в якій я це вмію робити найкраще – присвятити трек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Процесс работы над песней был настолько интенсивным, что возникла идея записать и выпустить одновременно две версии песни: оригинальную версию О.Е. и стилистически другую версию от alyona alyona.

– В результаті творчих пошуків вирішили зробити дві версії пісні. Одну версію оригінальну, «океанівську», на яку ми з Віктором Придуваловим і Ярославом Пілунським зняли відео. А другу, гіп-гоп версію, зробила команда Альони. У ній зовсім інший біт, вона м’якша і використовує мою ліричну музику, – рассказал Святослав Вакарчук.

Видео к песне снято в начале мая в городе Лисичанск на востоке страны. Идея видео принадлежит Святославу Вакарчуку. Главными героями стали дети от 8 до 13 лет, проживающих там. Режиссер Виктор Придувалов. Оператор-постановщик Ярослав Пилунский.

По совместному решению исполнителей, средства по монетизации будут переданы на благотворительность. В частности, «О.Е.» свою часть направит на благотворительный проект «Желтый автобус», цель которого – творческое образование и создание условий для интеллектуального и творческого развития детей, прежде всего – детей востока Украины. Ведь ничто так не формирует сознание ребенка, как творчество, которое приучает к независимому, критическому, креативному мышления.

alyona alyona планирует передать свою часть средств в помощь детям с Орфанными болезнями, потребности которых хорошо знает, потому что весь 2021 и посвятила помощи этим детям. Кроме того, «Океан Ельзи» впервые выпустит NFT на фрагменты песни «Країна дітей», средства от продажи которых будут также переданы на благотворительность.

По материалам okeanelzy.com

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