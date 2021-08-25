Святослав Вакарчук впервые стал отцом: известно имя новорожденного сына

Лидер группы «Океан Ельзи» впервые стал отцом

Сегодня, 25 августа, Сеть подорвала новость о том, что 46-летний Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У музыканта родился сын, его назвали Иваном — в честь дедушки. Информацию на запрос «КП в Украине» подтвердила пресс-служба украинской рок-группы «Океан Ельзи», фронтменом которой является новоиспеченный отец.

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По слухам, сын Святослава Вакарчука появился на свет еще 19 августа, во время концерта коллектива в одном из одесских клубов. Представители артиста эту информацию опровергли, и подчеркнули, что новоиспеченные родители не планируют делиться никакими подробностями о малыше и его рождении. Святослав Вакарчук и его возлюбленная просят с уважением отнестись к их решению и праву на личную жизнь.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что Святослав Вакарчук разводится с Лялей Фонаревой после 20 лет брака. Все подробности читай на страницах сайта Нового канала.

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