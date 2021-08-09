Дженнифер Лопес снова станет мамой после свадьбы с Беном Аффлеком

Звезды собираются завести общего ребенка

Реюнион американской певицы Дженнифер Лопес и голливудского актера Бена Аффлека набирает все большие обороты. Не так давно стало известно, что парочка не против сыграть свадьбу, как в сеть просочилась информация погарячее. Как сообщают близкие к паре источники изданию Heat World, после свадьбы Дженнифер Лопес планирует еще раз стать мамой. Джей Ло хочет, чтобы у нее с Беном Аффлеком были общие дети.

«Для Джен это может произойти достаточно скоро. Но она убеждена, что ее и Бена судьба — вырастить прекрасную смешанную семью: у Бена трое своих детей, а в Джей-Ло двое … Бен считает, что это отличная идея», — поделился инсайдер.

Несмотря на то, что Дженнифер уже исполнилось 52 года, родить самой ей вряд ли удастся. Скорее всего, пара воспользуется услугами суррогатной матери.

Напомним, что в браке с Марком Энтони в Джей Ло родились двойняшки Эмма и Макс, а в Бен Аффлек воспитывает троих детей от предыдущего брака.

Фото: Getty Images

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