Скарлетт Йоханссон беременна: наконец официально

Это будет уже второй ребенок актрисы, однако первый совместный с ее мужем — Колином Джостом

Слухи о беременности голливудской звезды подтвердил ее муж комик Колин Джост во время своего выступления на сцене.

— У нас будет ребенок, это замечательно, — рассказал мужчина.

К сожалению, это были все подробности о беременности. Все остальное пара держит в тайне. Напомним, что у Скарлетт уже есть 6-летняя дочь Роуз Дороти от бывшего мужа — французского журналиста Ромена Дориака.

Некоторые фанаты даже связали иск в суд Скарлетт на Disney со скачком гормонов. Так это или не так — неизвестно. Но факт остается фактом. Официальной причиной иска в суд названо то, что Disney решил выпустить фильм «Черная вдова» (где Скарлетт играет главную роль) на платформе Disney + одновременно с прокатом в кинотеатрах.

Фото — Getty Images

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