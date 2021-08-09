Веном 2 Карнаж: смотреть официальный трейлер

Киностудия Sony представила второй официальный трейлер фильма «Веном 2: Карнаж».

«Веном 2: Карнаж»: смотреть трейлер онлайн

Фильм основан на комиксах Marvel. В новой части блокбастера над миром нависла угроза. Тандем Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома бросает свою силу против нового врага — безудержного монстра-убийцы Карнажа.

К роле Венума вернулся Том Харди, который также помогал писать сценарий. В фильме сыграли Вуди Харрельсон и Мишель Уильямс. Режиссером выступил Рэнди Серкис.

Премьера фильма «Веном 2: Карнаж» запланирована на 16 сентября 2021 года.

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