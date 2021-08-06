Хороший плохой коп: смотреть официальный трейлер

Преступник, который хочет сесть, в трейлере фильма «Хороший, плохой, коп»
Украинский кинодистрибьютор Kinomania представил украиноязычный трейлер боевика «Хороший, плохой, коп».
«Хороший, плохой, коп»: смотреть трейлер онлайн
Фильм рассказывает о противостоянии профессионального убийцу, полицейский, недавно начала работать, и мошенника, который ищет защиты за решеткой. Преступнику просто необходимо попасть в тюрьму, чтобы спрятаться от тех, кто стремится его смерти. И ему таки удается сесть. Но в соседней камере его уже ждал враг.
В фильме сыграли Джерард Батлер, Фрэнк Грилло, Алексис Лаудер и другие. Режиссером стал Джо Карнаган.
Премьера фильма «Хороший, плохой, коп» запланирована на 11 ноября 2021.
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