Мужские слезы: смотреть официальный трейлер

Киностудия Warner Bros. представила трейлер драмы «Мужские слезы».

«Мужские слезы»: смотреть трейлер онлайн

В основу фильма легла книга писателя Ричарда Нэша 1975 года. Бывшая звезда родео Майк Мило в 1979 году устроился на работу к своему бывшему боссу. Он должен привезти маленького сына босса из Мексики в Техас. Дорога оказывается сложнее, чем казалось. За время путешествия Майк должен будет научить мальчика урокам жизни и мужественности.

Главную роль в фильме сыграл 91-летний Клинт Иствуд, который еще выступил режиссером и продюсером. Также в картине сыграли Эдуардо Минетт, Наталья Травен, Дуайт Йоакам, Говард Полк, Фернанд Уррехол и Горацио Гарсия-Рохас. Сценарий помогал писать автор книги, которая стала основой для фильма, Ричард Нэш.

Премьера фильма «Мужские слезы» запланирована на 23 сентября этого года.

Фото: Getty Images

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