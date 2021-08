Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали чувственные моменты воссоединения на съемках продолжения «Секс в большом городе» (ФОТО)

Актеры интригуют фанатов судьбой своих экранных персонажей

Таки вместе или на грани развода? Вот главный вопрос, который волнует поклонников культового сериала «Секс в большом городе» и пары Кэрри и Мистер Биг.

Продолжение легендарного проекта заставило всех поволноваться. Ведь после появления части сценариев продолжения «And Just Like That …» стало понятно, что в жизни Кэрри Брэдшоу и Джона Джеймса Престона (Мистера Бига) наступил сложный период. Мол, пара собралась разводиться, и об этом Кэрри рассказывает в своем новом подкасте. Но, похоже, что шанс на хэппи энд у этой пары таки есть. По крайней мере, такие выводы можно сделать из фото, которые Сара Джессика Паркер и Крис Нот опубликовали в своих Instagram.

На снимках со съемок продолжения «Секс в большом городе» Кэрри и Мистер Биг выглядят очень счастливыми. На фото, которое опубликовала исполнительница главной роли, увековечен момент за мгновение до поцелуя экранной пары. Также у обоих на безымянных пальцах можно разглядеть кольца.

Интересно, что же ждет Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига после всех этих лет? Узнаем уже осенью.

