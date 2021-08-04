Звезда «Секса в большом городе» тайно женился после 20 лет отношений

Исполнитель роли Эйдана Шоу официально оформил отношения с любимой

Американский актер Джон Корбетт, известный по роли Эйдана в сериале «Секс в большом городе», признался, что недавно тайно женился. 60-летняя знаменитость решил наконец оформить отношения со своей 64-летней избранницей, актрисой и моделью Бо Дерек. Пара встречалась 20 лет. О грандиозном событие Джон Корбетт рассказал в шоу The Talk.

Как оказалось, свадьба пары состоялась еще в прошлое Рождество. Джон Корбетт и Бо Дерек не хотели раньше рассказывать о церемонии, потому что прошлый год был для всех тяжелым.

«Джерри, я совсем забыл сказать тебе, что мы с Бо поженились еще в прошлое Рождество. Мы не хотели, чтобы 2020 стал тем, на что все оглядываются и ненавидят. Давайте сделаем из этого периода хоть один приятный момент», — так обратился Джон Корбетт к ведущему Джерри О’Коннеллу.

Напомним, Джон Корбетт и Бо Дерек живут вместе с 2002 года. Детей у пары нет.

Фото: Getty Images

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