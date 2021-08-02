MamaRika впервые стала мамой

У ведущего кулинарного реалити «Адская кухня», которое стартует на Новом канале 6 сентября, Сергея Середы родился сын. Счастливая мама MamaRika поделилась трогательным семейным фото из роддома.

Фаны ведущего Сергея Середы и певицы MamaRika с нетерпением ждали этой новости, ведь звезды едва ли не в прямом эфире транслировали всю беременность исполнительницы. Поэтому, когда вчера вечером пара поехала в роддом, все пристально следили за обновлениями в соцсетях – ну, когда уже?

И вот сегодня, 2 августа MamaRika и Сергей Середа одновременно выложили снимок из роддома, на котором певица осторожно прижимает к себе крохотного сына, а Сергей нежно целует жену. «Спасибо за сына», — подписал фото Середа. «Теперь мы официально самые счастливые!» — с такой подписью кадр появился на странице MamaRika.

Молодых родителей тепло поздравили коллеги — alyona alyona, Юла, Сабрина Багирова и другие.

В комментариях пишут, что ребенок, появившись на свет 2 августа, сам себе выбрал имя, так как сегодня по православному календарю День Ильи.

Що ж, напевно метрдотель «Пекельної кухні» і MamaRika вже заздалегідь вибрали ім’я синові, і ми скоро його дізнаємося! А поки вітаємо молодих батьків та бажаємо міцного здоров’я малюка.

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