Билли Айлиш — Happier Than Ever: смотреть онлайн премьеру клипа

У Билли Айлиш вышел новый клип на песню «Happier Than Ever»

Интересно, что режиссером клипа выступила сама Билли. Песня входит во второй альбом певицы, который имеет такое же название — «Happier Than Ever».

— Это моя любимая песня и мое любимое видео, — написала исполнительница в своем Instagram.

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Фанаты в комментариях к песне пророчат певице еще одну премию Грэмми. «Ты невероятная!», «Мы тебя любим», «Весь альбом это просто вау и эта песня тоже», — написали поклонники в комментариях к клипу.

Такие замечательные комментарии — не удивление. Ведь недавно Билли Айлиш побила рекорд — 1 028 000 человек предварительно добавили новый альбом Билли Айлиш на Apple Music. Это еще до того, как он вышел.

Кстати, клип уже набрал почти 10 миллионов просмотров в YouTube.

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Фото — Getty Images

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