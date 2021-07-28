Співачка Біллі Айліш побила новий рекорд

Здається, дівчина вирішила «зібрати» собі всі досягнення світу

Тільки уявіть, 1 028 000 людей попередньо додали новий альбом Біллі Айліш на Apple Music. Це новий рекорд платформи при тому, що альбом ще не вийшов! Раніше пальма першості належала After Hours від The Weeknd, до того – дебютнику Біллі Айліш.

Альбом Біллі Айліш «Happier Than Ever» виходить вже у п’ятницю, 30 липня. Він має бути точно нереально класним, щоб не розчарувати фанатів.

– Це найулюбленіше, що я коли-небудь створювала, і я так схвильована і нервую, і бажано, щоб ви це почули. Я навіть не можу вам пояснити. Я ніколи не відчувала такої любові до проекту, як до цього. Сподіваюся, ви відчуваєте те, що відчуваю я. Також вийде нова пісня в четвер о 9 ранку за тихоокеанським часом, – написала сама співачка у своєму Instagram про альбом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Фото – Getty Images

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