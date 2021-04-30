Біллі Айліш – Your Power: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Американська співачка Біллі Айліш представила нову пісню та кліп до неї під назвою «Your Power».

Дивитися прем’єру кліпу Біллі Айліш – «Your Power» онлайн:

Нова відеоробота Біллі Айліш була знята у каліфорнійській долині Сімі. У кліпі селебріті на самоті сидить на схилі, її обіймає змія, яка є символом сили. «Постарайся не зловживати своєю владою. Я знаю, ми не хотіли змінюватися. Ймовірно, ти не хочеш втратити свою владу, але володіти нею – це так дивно», – співає дівчина.

За словами артистки, «Your Power» – це одна з її найулюбленіших пісень. Композиція «дуже близька серцю» Айліш, і співачка навіть зазначила, що відчуває себе дуже вразливою, представляючи її публіці.

«Йдеться про безліч різних ситуацій, які ми всі спостерігали або переживали. Я сподіваюся, що пісня надихне на зміни. Постарайтеся не зловживати своєю владою», – закликала Біллі Айліш.

Трек «Your Power» увійде до майбутнього альбому Біллі Айліш «Happier Than Ever». Реліз заплановано на 30 липня 2021 року. Спеціально до свого нового альбому артистка випустить фірмовий мерч.

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