Джордж и Амаль Клуни ждут близнецов

Звездная пара снова решилась стать родителями

Голливудский актер Джордж Клуни и его жена Амаль ждут пополнения в семье. Как сообщает американский таблоид Gossip Cop, супруги ожидают появление близнецов.

СМИ утверждают, что после объявления о беременности близким друзьям пары, информация сразу просочилась дальше. Говорят, что 43-летняя Амаль находится на первом триместре беременности.

«Это то, чего они давно хотели, но в возрасте Амаль не было никакой гарантии, что беременность наступит. Это очень волнующая новость. Ранее Джордж говорил, что хочет еще много детей, поэтому родить сразу двоих было бы для них просто идеально», — рассказал уже британском OK! инсайдер.

Напомним, Джордж и Амаль Клуни вместе уже около семи лет. Летом 2017 они оба впервые стали родителями. Сейчас 60-летний актер и его 43-летняя жена воспитывают четырехлетних близнецов Эллу и Александра.

Фото: Getty Images

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