Щенячий патруль в кино: дата выхода и звезды дубляжа

Культовое анимационное приключение врывается на большие экраны! На этот раз Райдер и отряд отважных щенков отправляются в Бухту Приключений, чтобы помешать их главному противнику – грозному мэру Гамдингеру — навести там беспорядок. Вооружившись новыми современными гаджетами, они отправятся в увлекательное и яркое путешествие, которого еще не было в мире щенячьего патруля!

Анимационный сериал дебютировал на телеканале Nickelodeon еще в 2013 году и моментально завоевал популярность среди миллионов зрителей по всему миру. Сегодня «Щенячий патруль» транслируется в 160 странах, а в число его поклонников входят премьер-министр Канады Джастин Трюдо, певец Джастин Тимберлейк, американский комик Джимми Фелон, а также телеведущий Джимми Киммел, актер Дэкс Шепард и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

«Щенячий патруль в кино»: официальный трейлер культовой анимации

В украинском дубляже вместе с любимыми героями в новое путешествие отправляется фантастическая команда звезд, среди которых: Евгений Гашенко и Александр Бережок («Дизель Студио»), Егор Гордеев, Александр Пустовит, а также Вероника Лукьяненко.

В грозного Рубена и харизматичного Буча перевоплотились талантливые комики и участники самого успешного юмористического проекта страны «Дизель шоу» — Александр Бережок и Евгений Гашенко! Артисты с восторгом делятся эмоциями!

– Александра дублирует Рубен, а моим голосом заговорит Буч! – прокомментировал Евгений. – Наши герои постоянно взаимодействуют между собой, что-то решают, ссорятся, спорят, мирятся. Но при этом они невероятно смешной и крутой дуэт! На них нельзя смотреть без улыбки и их невозможно не полюбить!

Во второй раз в дубляже анимации успешная бизнес-вумен и инфлуенсер Александра Пустовит! Она с легкостью входит в образ, настраивается на работу – и вот, Александра уже часть фантастической истории о приключениях Щенячьего патруля.

– Очень круто стать частью команды дубляжа настолько милой и популярной во всем мире истории, – призналась Александра. – Моя героиня Делорес чрезвычайно боевая и дерзкая девчонка. Она никогда не подстраивается под остальных, знает себе цену и ни за что не станет лишний раз пачкать лапки. И хотя мы во многих моментах разные, все же мне очень импонируют в ней некоторые черты. Поэтому я уже с нетерпением жду премьеру, чтобы, наконец-то, услышать Делорес в собственном исполнении!

Любознательного и изобретательного телерепортера Марти Разоблачителя дублировал телеведущий и продюсер дневного шоу «Твой день» — Егор Гордеев.

– Как по мне, мой герой — это совместный образ всех безумных новостийщиков, которые всегда готовы докопаться до истины и вывернуть всю правду наружу. Он немножко надменный, но справедлив. Марти — чувак, который знает себе цену. Он — номер один после мэра города Приключений, и всегда быть на высоте. И жажда, с которой он подходит к своей работе вдохновляет, — поделился Егор. — Вообще дубляж для меня только второй раз в жизни происходит. И это опыт, который ни с чем не сравнить. С одной стороны я перевоплощаюсь в своего героя только голосом, а с другой — работает все тело: двигаешься с героем в унисон, передаешь его жесты, мимику и интонации. Это тяжелая и кропотливая работа, но удовольствие невероятное.

Профессиональная актриса и блогер Вероника Лукьяненко дублировала Либерти — длинношерстную миниатюрную таксу, которая выросла среди улиц Бухты Приключений.

– Обожаю Либерти за ее невероятный оптимизм и уверенность, – отметила актриса. – Для меня она — одна из самых добрых героинь анимации, которая всегда замечает только хорошее в людях. А еще Либерти очень любит свой город, поэтому изо всех сил стремится защитить его от нового мэра Гамдингера. С ней у нас много общего: как и я, она тоже невероятно жизнерадостная и активная. Скажу честно, я очень люблю дубляж анимации и всегда искренне радуюсь каждому новому проекту.

Смотрите «Щенячий патруль в кино» с 12 августа!