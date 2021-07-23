Секс в другом городе Поколение Q 2 сезон: смотреть официальный трейлер

Три подружки продолжат строить свою жизнь в Городе ангелов

Сериал «Секс в другом городе: Поколение Q» возвращается! В сети уже появился трейлер второго сезона проекта об отношениях женщин с ЛГБТ-сообщества.

«Секс в другом городе: Поколение Q» 2 сезон: смотреть трейлер онлайн

В первом сезоне нам показывали, как Бетт Портер, Элис Писецкий и Шейн Маккатчен — женщины нетрадиционной сексуальной ориентации строят свою жизнь и отношения в Лос-Анджелесе. Элис удалось пробиться на телевидение и стать звездой ток-шоу, во время съемок которого она сблизилась со своими помощницами Финли и Софи. Бетт баллотируется на пост мэра Лос-Анджелеса, но ей противостоит Дени — руководитель фармацевтической компании и близкая подруга Софи. А Шейн, вернувшись на Западное побережье накануне развода, воссоединяется с давними подругами, начиная новую главу в их общей истории. Теперь же у девушек новые проблемы, новые амбиции и новые мечты, которым нужно разобраться.

К своим ролям вернулись Дженнифер Билз, Лейша Хейли, Кэтрин Менниг, Арьен Мэнди, Сепиде Моафи, Жаклин Тобон.

Премьера 2 сезона сериала «Секс в другом городе: Поколение Q» запланирована на 9 августа 2021 года.

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