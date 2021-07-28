Как выглядит комната Канье Уэста на стадионе в Атланте: плазма, кровать и гантели

Рэпер остался жить на стадионе, чтобы дописать новый альбом

Вот так выглядит комната Канье на стадионе в Атланте: светлые стены, серый пол, небольшой шкаф, кровать, плазма, часы, гантели, несколько пар кроссовок и чемодан с вещами. Видите что-то лишнее? И мы — нет. Это все, что нужно звезде, чтобы доделать работу над своим новым альбомом «Donda».

Фото комнаты показал сам Канье в своем Instagram. Наверное, таким образом рэпер хотел показать своим фанатам, что все у него хорошо и работа кипит. Ведь фото в соцсетях от Канье — большая редкость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ye (@kanyewest)

На днях рэпер представил свой новый альбом на Mercedes-Benz Stadium и видно так вдохновился поддержкой зрителей и энергетикой здания, что решил переехать жить на стадион и доделать там работу над своим альбомом.

Фото — Getty Images

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