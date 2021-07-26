Джоли хочет оставить Питта без опеки над детьми: продолжение скандала

Джоли может оставить Питта без опеки над детьми: продолжение скандала и подробности
Суды на эту тему начались еще 2018 году
У актрисы появился шанс оставить Питта без опеки над детьми после отстранения судьи, который постановил решение, что актер имеет право на совместную опеку над пятью несовершеннолетними детьми пары.
В ходе слушаний и уже после принятия решения, Джоли отмечала, что судья не был объективным по отношению к Питту. Ведь ранее он консультировал актера по юридическим вопросам.
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И теперь Анджелину Джоли услышали. Поэтому, возможно, финал этой истории набирает новые обороты и становится продолжением дела. Эх, а какая же красивая когда-то была пара.
Фото — Getty Images
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