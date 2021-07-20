Официальная дата премьеры фильма Дюна

Съемки кинокартины начались еще в марте 2019 года

В сети появились новые постеры фильма «Дюна» Дени Вильнева, на которых представили основных персонажей картины.

Сюжет фильма охватывает первую половину оригинальной истории, романа Фрэнка Герберта, рассказывая о жизни Пола Атрейдеса и о судьбе пустынной планеты Арракис, в формировании которой герой примет непосредственное участие.

Недавно стало известно, что продолжительность ленты составит внушительные 2 часа 35 минут, а в сети появились слухи, что в эту пятницу, 23 июля, выйдет свежий трейлер фильма, который будут показывать в IMAX.

Официальная дата премьеры — 22 октября 2021 года. Надеемся, что это уже окончательно, ведь предыдущая дата выхода фильма — 17 декабря 2020 года. Однако тогда пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

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