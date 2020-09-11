Тімоті Шаламе та Зендея у трейлері фільму «Дюна»
Студія Warner Bros. Pictures опублікував офіційний трейлер фантастичного фільму «Дюна».
Дюна: дивитись трейлер фільму
«Дюна» розповідає про подорож Пола Атрейдеса. Він відправиться на небезпечну планету, щоб врятувати майбутнє своєї сім’ї і свого народу. Адже ворожі сили вступають в конфлікт через цінний і рідкісний ресурс, який здатен розкрити найбільший потенціал людства.
Головну роль Атрейдеса, месії народу планети Арракис, виконав Тімоті Шаламе. Його батька зіграв Оскар Айзек, а мати – Ребекка Фергюсон. Також у фільмі побачать акторів Стеллан Скарсгард, Дейв Батіста, Джейсон Момоа, Джош Бролін, Зенден, Хав’єр Бардем і Шарлотта Ремплінг.
Прем’єра фільму «Дюна» запланована на 17 грудня 2020 року.
Читай також:
Найкращі серіали HBO: ТОП-10 на думку редакції
Uliana Royce – Sayounara. Дивимося кліп протеже Артема Пивоварова