Студія Warner Bros. Pictures опублікував офіційний трейлер фантастичного фільму «Дюна».

Дюна: дивитись трейлер фільму

«Дюна» розповідає про подорож Пола Атрейдеса. Він відправиться на небезпечну планету, щоб врятувати майбутнє своєї сім’ї і свого народу. Адже ворожі сили вступають в конфлікт через цінний і рідкісний ресурс, який здатен розкрити найбільший потенціал людства.

Головну роль Атрейдеса, месії народу планети Арракис, виконав Тімоті Шаламе. Його батька зіграв Оскар Айзек, а мати – Ребекка Фергюсон. Також у фільмі побачать акторів Стеллан Скарсгард, Дейв Батіста, Джейсон Момоа, Джош Бролін, Зенден, Хав’єр Бардем і Шарлотта Ремплінг.

Прем’єра фільму «Дюна» запланована на 17 грудня 2020 року.

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