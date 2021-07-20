Бывший муж Дженнифер Лопес прокомментировал ее роман с Беном Аффлеком

Отношения селебрити набирают все новые обороты

С тех пор, как стало известно о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, американские СМИ начали собирать мнения всех бывших звезды по ее новых отношений. И недавно звездную парочку взялся прокомментировать ексчоловик звезды Марк Энтони, с которым Джей Ло воспитывает 13-летних двойняшек.

Инсайдер, близкий к Марку Энтони, рассказал The Hollywood Reporter, что желает бывший только счастье, и ему неважно, с кем встречается Дженнифер. Достаточно зрелая позиция, учитывая то, что Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони сразу после расставания с Беном Аффлек.

«Они поддерживают желания и потребности друг друга и это действительно работает. Он не против, что она стала больше времени проводить в Лос-Анджелесе. Они очень близки и просто хорошие друзья. У них такие здоровые, открытые отношения, и они много рассказывают друг другу. Он смотрит на это так, будто Бен делает ее счастливой, а значит, она должна быть с Беном. Он хочет, чтобы она жила жизнью, приносит ей счастье», — поделился аноним.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Марк Энтони были вместе с 2004 по 2014 годы. В браке у них родились двойняшки Эмма и Максимилиан. После развода звезды смогли остаться хорошими друзьями.

Фото: Getty Images

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