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Тина Кароль представила кроссовки собственного бренда

Тина Кароль представила кроссовки собственного бренда

Звезда расширяет линейку своей обуви

Украинская певица Тина Кароль представила кроссовки собственного бренда. Артистка порадовала своих фанатов новинкой в ​​своем магазине, где уже представлены туфли, постельное белье и свечи.

Кроссовки от Тины Кароль изготовлены из белой кожи с особым принтом — рисунком розы из микросхем в стиле digital-art. Розу можно выбрать в двух цветах — серебряном и золотом.

«Сделай себе красивое лето! Сияй и наслаждайся комфортом. Кроссовки, созданные в классическом дизайне и украшенные нежным золотистым и серебряным рисунком розы из микросхем в стиле digital-art, станут отличным решением для тебя, живущей в насыщенном ритме. Внутри и снаружи кроссовок- мягкая натуральная кожа, а лёгкая подошва позволит тебе не уставать на протяжении всего дня», — подписала веселое фото артистка.

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