У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь

Герцоги Сассекские вдруг стали родителями

В воскресенье, 6 июня, Меган Маркл и принц Гарри поделились радостной новостью о рождении долгожданной дочери. Но во второй раз родителями пара стала еще в пятницу, 4 июня. Информацию подтвердили представители супругов в комментарии CNN.

Известно, что дочь герцоги Сассекские назвали в честь двух дорогих сердцу принца Гарри женщин — бабушки и матери. Поэтому маленькая девочка с гордостью носить имя Лилибет «Лили» Диана Маунтбэттен-Виндзор. Именно Лилибет часто называют королеву Елизавету II во семейном кругу.

Второй ребенок Меган и Гарри родилась в госпитале города Санта Барбара в Калифорнии, куда переехало супругов после сложения своих королевских обязанностей. Лили-Диана стала 11 правнучкой королевы и восьмой в очереди на трон.

Фото: Getty Images

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