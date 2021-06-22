Принц Чарльз избавит сына Меган и Гарри титула принца

Герцоги Сассексие останутся без высоких королевских титулов для детей

Свежая порция сплетен из Букингемского дворца! Как пишет британская пресса, в том числе Daily Mail, принц Чарльз собирается лишить сына принца Гарри и Меган Маркл титула принца только возглавит королевский престол.

По законам британской монархии, дети принца Гарри должны автоматически получить титулы принца и принцессы, когда королем Соединенного Королевства Великобритании станет принц Чарльз. Но говорят, что сам будущий король планирует этого не допустить. Мол, он хочет внести изменения в юридические документы так, чтобы Арчи не добрался титул принца.

Таким образом принц Чарльз уменьшит количество монарших особ, как этого требовали граждане Великобритании. Британцы стремятся уменьшить выплату высоких налогов, которые используются для получения королевской семьи.

Фото: Getty Images

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