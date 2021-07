Анджелину Джоли и The Weeknd заметили на тайном свидании (ФОТО)

Селебрити снова были вместе в одном месте в одно и то же время

Похоже, что в Голливуде может стать на одну звездную пару больше. Недавно в романтических отношениях заподозрили певца The Weeknd и едва не самую желанную женщину мира Анджелину Джоли. Об этом пишет издание Daily Mail.

Ранее пару уже видели вместе в ресторане за совместным ужином. Тогда инсайдеры сообщали, что Джоли и The Weeknd просто друзья, но певец всегда открыто говорил, что ему нравится актриса. А на днях обеих селебрити заметили на частном концерте в Лос-Анджелесе. Правда, певец прибыл на концерт в компании друзей, а Анджелина пришла с 15-летней дочерью Шайло и 16-летняя Захара. Фактично6 звезды были не вместе, но говорят, что это лишь прикрытие.

The Weeknd, Metro Boomin & Angelina Jolie last night in LA. pic.twitter.com/YYxDg1IbO5

— The Weeknd World (@WorldTheWeeknd) July 11, 2021