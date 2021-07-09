Оля Полякова — Взрослая девочка: смотреть онлайн премьеру клипа

Оля Полякова – «Взрослая девочка»: смотрим новый клип!
Суперблондинка Оля Полякова стала первой в мире артисткой, которую клонировали. Теперь певица как никогда доступна народу — и ее можно заказать на свой праздник буквально одним кликом. В любом количестве
Такова завязка новой работы Оли Поляковой — клипа на песню «Взрослая девочка», премьера которого состоялась в пятницу,9 июля. Сюжет видео и песни — о том, что в круговороте дел и житейских хлопот нужно беречь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать. Такой антистрессовый рецепт от Оли Поляковой чрезвычайно актуальный в постковидную эпоху. Кроме того, видео воплощает в себе мечту каждого артиста: наплодить своих клонов и подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольного графика и «жизни на колесах» по разбитым дорогам.
Премьера клипа Оли Поляковой «Взрослая девочка»: смотри онлайн!
Над самым экспериментальным клипом певицы работал Любомир Левицкий — знаменитый украинский режиссер, работающий в Голливуде. Левицкий не специализируется на музыкальных видео, но для Поляковой сделал исключение. Режиссер создал технически сложную, амбициозную работу, главную роль в которой исполнила звезда комедийной франшизы «Скажене весілля» Ирина Приходько.
«Взрослая девочка» — определенно новый этап в карьере Поляковой. Даже в музыкальном плане трек не похож на все, что ранее выпускала артистка, и содержит в себе тонкую и глубокую отсылку к эпохе «нулевых». Над песней работали Дмитрий Сысоев — постоянный соавтор Оли, ответственный за ее хиты «Лед тронулся» и «Эй, секундочку», и известный украинский музыкант Мирослав Кувалдин.
Оля Полякова – «Взрослая девочка»: текст песни
Взрослая девочка хочет гулять
Грустные мысли мешают ей спать
Плойка нагрелась, закончился лак
В комнате музыка, легкий бардак
Взрослая девочка, но та еще коза
И черные стрелочки рисуешь на глазах
Ты взрослая девочка и нет пути назад
Тебя тяжело найти, но просто потерять
Взрослую девочку трудно понять
Дети растут и для них «ты же мать»
Ты можешь все — и в избу, и коня
Но иногда вспомни и про себя
Проносятся дни, пролетают года
Вчера ты — никто, а сегодня — звезда
Что было, что будет — не стану гадать
Я счастье свое не устала искать
Напомним, что 26 октября 2021 года в киевском «Дворце Спорта» Оля Полякова даст финальный концерт в рамках шоу-программы «Королева ночи». За последние три года эта программа настолько полюбилась публике, что принесла Поляковой статус самой гастролирующей певицы Украины. Всего артистка выступала с «Королевой ночи» около 400 раз, в том числе отыграв рекордное представление на стадионе «Арена Львів», собравшем 35 тысяч человек.
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