Ким Кардашьян нашла нового бойфренда

Селебрити не захотела оставаться одинокой

Американская звезда реалити Ким Кардашьян уже нашла нового парня после расставания с рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Хотя звездное супругов еще не оформило расставание на бумаге официально, но Ким Кардашьян решила не терять времени и закрутила новый роман. По крайней мере, такие слухи поползли в западных СМИ. Кто же стал новым избранником селебрити? Если верить слухам, то бывшая Канье Уэста сейчас встречается с юристом и политическим репортером CNN Ваном Джонсом.

Официально ни Ким, ни Ван слухов не комментируют. Но пользователи социальных сетей все успели прокомментировать возможные отношения селебрити.

– Ким использовала Канье, чтобы укрепить свое положение в мире моды. Теперь она использует Вана Джонса, чтобы он помог ей продвинуться на юридическом поприще и зарекомендовать себя как адвоката, – написал один из пользователей Twitter.

Фото: Getty Images

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