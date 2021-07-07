Как быстро похудеть перед отпуском: лайфхак от Ольги Цибульской

Похудевшая на 15 кг певица поделилась секретами красоты в жару

Пока на карантине одни звезды разъедались, Ольга Цибульская, наоборот, взялась за себя. После многочисленных локдаунов она ошеломила внешним видом. За год ей удалось сбросить 15 кг. Теперь она не стесняется своей фигуры, но если вдруг летом наберет несколько лишних кило, знает, как быстро прийти в форму к отпуску. Своим секретом похудения звезда поделилась с Новым каналом на съемках «Хто зверху?»

– Хороший стимул – это купить купальник, в который ты немножко не влезаешь. И дать себе неделю, чтобы активизироваться в похудении, – улыбается певица. – Можно устроить разгрузочные дни на монопродуктах. Мои любимые – бананы и кефир. В день съедаешь три банана и выпиваешь литр кефира. В промежутках пьешь воду. А после 19:00 ничего не ешь и не пьешь. Только учтите, это питание не на неделю, а на день или два. С помощью разгрузочных дней можно за неделю похудеть на два кило.

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Есть у звезды и лайфхаки, как в летнюю жару поддерживать кожу здоровой.

– Летом за ней очень сложно ухаживать, – признается Ольга. – Например, я провела семь часов в мейкапе под софитами на съемках «Хто зверху?» После такой нагрузки для лица не крашусь до следующей съемки. Даю коже отдохнуть. Обязательно хожу раз в неделю на массаж лица и максимально использую кремы с SPF-защитой. Когда тебе 20 лет, ты думаешь, как бы классно загореть. Когда тебе 35, ты думаешь, как бы спрятаться от солнца, чтобы молодость длилась дольше.

Ради чего Ольге Цибульской пришлось провести много часов в плотном гриме, Новый канал покажет этой осенью. Смотрите программу «Хто зверху?» всей семьей!