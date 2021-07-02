В ее любимом саду: принцессе Диане открыли памятник

1 июля леди Ди (Диане, принцессе Уэльской, урожденной как Диана Фрэнсис Спенсер) могло бы исполниться 60 лет

В честь этого события сыновья принцессы, принцы Уильям и Гарри, открыли памятник в память о своей маме. Все происходило в торжественной обстановке и в любимом саду принцессы Дианы — в «Затонувшем саду» Кенсингтонского дворца, ведь именно здесь она жила с детьми после развода с наследником британского престола принцем Чарльзом.

Решение открыть памятник приняли сыновья принцессы еще четыре года назад.

Памятник леди Ди довольно символический, скульпторы изобразили не только ее, но и детей, которых она очень любила. Многие благотворительные проекте принцессы были связаны с помощью нуждающимся детям во многих странах, от Анголы до Боснии.

Фото: Getty Images

Читай также:

Скарлетт Йоханссон готовит запуск собственной косметики: что это будет