Меган Фокс совершила каминг-аут: актриса рассказала о своей ориентации

Американская актриса Меган Фокс на днях выложила новые фото в сети Instagram. На первый взгляд можно подумать, что девушка хвастается своим ярким маникюром. Однако текст публикации — исповедь — в нем девушка рассказала о своей настоящей сексуальной ориентации.

Звезда «Трансформеров» призналась, что уже 20 лет считает себя бисексуальной. Поэтому ее яркий маникюр в цветах радуги это не просто о стиле, это о мировоззрении.

— Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий, — написала Меган в своем Instagram.

Публикацию она опубликовала, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество, таким образом актриса присоединилась к прайду, который проводится в июне в социальных сетях.

В комментариях под публикацией большинство фанатов поддержали Меган, однако некоторые не стали скрывать, что сильно удивились. Ведь более 10 лет голливудская красавица была замужем за актером Брайаном Остином Грином. За это время пара не раз расходилась и сходилась заново. У супругов трое сыновей, старшему из которых 8 лет.

Кроме этого, едва успев расстаться с Грином, Фокс начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. Влюбленные постоянно демонстрируют свои чувства на публике, показывая, как они счастливы вместе.

Фото Getty Images

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