Блогер Александр Волошин снял видео, в котором рассказал всю правду. Но это не точно!

Александр Волошин, который стал на днях главным героем всех новостей из-за громкого скандала, разыгравшегося вокруг неудачного «пранка», выложил в сеть видео с объяснениями

И, если честно, ролик вызывает очень смешанные чувства.

Александр Волошин назвал все новости о нем фейком

В первой части видео Александр Волошин якобы кается и извиняется перед девочкой с мамой, которые стали жертвами его розыгрыша. Признается, как ему стыдно перед родными, которые его воспитывали по-другому, перед подписчиками… «Я искренне раскаиваюсь, я не знаю, что мной руководило в тот момент. Понимаю, что со стороны это выглядит ужасно…»

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Но уже через несколько минут раскаяние внезапно сменяется смехом, и Волошин демонстративно разбирает «сериальную» тарелку. Стоп. Снято!

И начинается совсем другая история. Блогер рассказывает про свои мечты и путь к успеху – от учебы в университете и до многомиллионного аккаунта в ТТ. Показывает, как он поддерживает свою семью, как делает родным дорогие подарки, помогает бабушкам на улице.

Александр Волошин вышел на связь и рассказал подробности своей «аферы»

Про себя Александр Волошин рассказывает в третьем лице: «Персонаж очень спорный, с одной стороны он очень правильный, у него правильные ценности, он помогает семье, но с другой стороны из-за того, что он делает то, что ему в кайф, он иногда делает странные вещи, которые не нравятся другим людям. Они презирают его за это. Но, тем не менее, персонаж стал от этого только интереснее».

При чем же тут скандальное видео, казалось бы?

Волошин рассказывает, что с целью еще больше увеличить свою аудиторию и хайпануть он обратился к некоему «чудо-маркетологу», который и придумал «гениальную историю с подаренным и тут же отобранным айфоном.

Блогер показал видео, на котором он заранее договаривается с теми самыми мамой и девочкой о том, что они разыграют этот скандал. Телефон, который Волошин действительно подарил малышке, забирать он, по этой версии, и не собирался вовсе. Просто, решил снять хайповое видео.

Я никого при этом не обидел и не оскорбил.

Волошин признался, что и не думал, что такая маркетинговая стратегия сработает настолько хорошо: «Около 100 блогеров осветили этот событие у себя в пабликах, суммарное количество аудитории которых составляло более 10 000 000 подписчиков! А в ТТ и вовсе – каждый кому не лень, освещал это событие. Потому что всем это было выгодно! И самое важное, я хочу напомнить, что это всё было бесплатно! Я никого при этом не обидел и не оскорбил. По примерным подсчетам мы получили рекламу более чем на 250 000 долларов! Бесплатно».

И хотя маркетинговая стратегия сработала именно так, как и хотел Волошин, его аудитория действительно выросла, а имя звучит ото всюду несколько дней подряд, после просмотра видео остается неприятный осадок, словно тебя обманули и использовали. Как отреагируют поклонники Волошина, которые искренне переживали за парня эти несколько дней и готовы были его поддержать в любой ситуации, неизвестно, ведь он и их обманул.

К слову, пользуясь случаем Волошин успел проанонсировать и клип его девушки Анны Тринчер, который выходит в пятницу и на который, по словам блогера, она потратила 30 000 долларов. А учитывая, что за дни, пока Александра не было в сети, просмотры сторис Ани выросли в разы, появляется вопрос – а не ради ли промоушена клипа любимой и была запущена вся эта «маркетинговая стратегия»?

Фото: voloshyn_97