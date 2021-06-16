Tom Soda — Танцы: артист выпустил мультижанровый сингл. Слушаем!

Артист презентовал сингл сразу в трех стилях

Трилогия «Танцы» — это лид-сингл в жанре поп, акустическая версия и клубный микс. Оригинальная поп-версия — ностальгия по 2000-м в современном звучании; в акустике использованы исключительно живые инструменты; а клубный микс — это мощный бас, ускоренный темп и качевый бит.

– После двухлетнего перерыва я полностью пересмотрел свой подход к музыке и понял, что мне мало выпустить трек в одной интерпретации. Могу сказать точно, что под оригинальную версию я буду выступать на концертах, акустика для камерных пляжных вечеринок с коктейлем у костра, а под ремикс однозначно буду отрываться в клубе, — рассказывает Tom Soda.

Все три версии самодостаточны, но есть то, что их объединяет, — единый культурный месседж. На создание треков артиста вдохновила культура Латинской Америки и Кубы, где прямо на улицах прохожие под звуки гитар музыкантов, не стесняясь, танцуют сальсу или бачату.

Над каждой аранжировкой работал отдельный саунд-продюсер. Таким образом Tom Soda старается дать возможность реализовать себя своим коллегам в то время, когда музыкальная индустрия переживает кризис. Над оригиналом трека работал Петр Берестенко, над акустической версией — Виталий Попович, а над ремиксом — земляки Tom Soda из города Кременчуг — проект PROBASS ∆ HARDI. Также в сингл входят инструментальные версии треков для тех, кто любит петь в караоке или захочет записать кавер или поставить танец.

Tom Soda — профессиональный танцор в прошлом, имеет звание кандидата в мастера спорта по бальным танцам. Песней «Танцы» артист делится со своими слушателями собственным миром танцев. Возможно, кто-то из них захочет стать его частью.

Эксклюзивно для сайта Нового Канала артист рассказал, почему ушел с танцев и стал заниматься музыкой:

– Я был артистичным ребенком и мне нравилось множество творческих направлений: Рисование, пение, танцы, фотография, кино. Дойдя до определенного уровня в танцевальной карьере — я понял, что могу быть «артистом», а для меня слово «артист» — включает в себя множество качеств. Я понял, что также могу развивать себя в других направлениях и решил начать с музыки. Так я стал брать уроки вокала и пробовать себя в различных шоу, ну и конечно зарабатывать себе на учёбу, поскольку на тот момент я получал экономическое образование, которое тоже не помешает современному артисту.

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