A$AP Rocky раскрыл подробности отношений с Рианной

Селебрити стали открыто говорить о своем романе

Наконец это случилось! После месяцев замалчивания американски рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) признал, что встречается с певицей Рианной! На такие откровенности звезду смогли вывести журналисты издания Entertainment Tonight.

Как признался сам A $ AP Rocky, он невероятно счастлив рядом с Рианной. Ведь она всячески поддерживает артиста во всех его начинаниях и идеях. Именно за такое отношение к себе он и ценит Рири.

«Это очень важно — иметь такую ​​поддержку в реальной жизни. Это потрясающе, я искренне счастлив, по-настоящему», — поделился A$AP Rocky.

Фото: Getty Images

Читай также:

Железный довод: Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застукали за поцелуями (ВИДЕО)

Звезда сериала «Милые обманщицы» родила в машине. Как все было?