A$AP Rocky раскрыл подробности отношений с Рианной
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Наконец это случилось! После месяцев замалчивания американски рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) признал, что встречается с певицей Рианной! На такие откровенности звезду смогли вывести журналисты издания Entertainment Tonight.
Как признался сам A $ AP Rocky, он невероятно счастлив рядом с Рианной. Ведь она всячески поддерживает артиста во всех его начинаниях и идеях. Именно за такое отношение к себе он и ценит Рири.
«Это очень важно — иметь такую поддержку в реальной жизни. Это потрясающе, я искренне счастлив, по-настоящему», — поделился A$AP Rocky.
Фото: Getty Images
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