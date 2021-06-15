Звезда сериала «Милые обманщицы» родила в машине. Как все было?

Селебрити совсем немного не доехала до больницы

Недавно звезда сериала «Милые обманщицы» Тройен Беллисарио и звезда сериала «Форс-мажоры» Патрик Адамс стали родителями во второй раз. 15 мая у пары родилась еще одна дочь. Но эти роды были более экстремальными, чем предыдущие, потому что прошли на парковке больницы! Об этом новоиспеченные родители рассказали лишь несколько дней назад в подкасте Кэти Лове Katie’s Crib. Эллиот Ровена Адамс, вторая дочь Патрика и Тройен.

Как оказалось, когда начались роды, актеры сразу отправились в больницу. Прибыв на парковку больницы, Патрик последовал за парковочным талоном, а вернувшись, увидел, что жена стоит на четвереньках на заднем сиденье. Он сразу бросился к охраннику и тот побежал за помощью. Но роды Патрику Адамсу все же пришлось принять самостоятельно.

«Значит, она все еще стоит на четвереньках, лицом к лобовому стеклу. Ее ягодицы на уровне моей головы, поэтому я просто спускаю с нее штаны, и голова ребенка оказывается прямо там. Времени паниковать просто не было. Я сам принял роды у жены. Все произошло минут за три», — сказал Адамс.

«Я просто смотрю через плечо, я все еще на четвереньках … и вижу, как Патрик держит ее вверх ногами, и она плачет, потому я сразу подумала, что с дочкой все хорошо. Она жива и дышит », — продолжила Беллисарио.

Напомним, что Тройен Беллисарио и Патрик Адамс поженились в 2016 году после восьми лет отношений. Они вместе воспитывают двухлетнюю дочь Аврору.

Фото: Getty Images

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