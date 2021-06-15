Утреннее шоу 2 сезон: смотреть официальный трейлер

Apple TV + представил первый трейлер 2 сезона сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главной роли.

«Утреннее шоу» 2 сезон — смотреть трейлер онлайн:

В видео показано, что случилось с «Утренним шоу» после громкого заявления его двух ведущих. Они подняли вопрос движения #MeToo на совершенно другой уровень, который получил широкий резонанс. Но все важные вопросы были подняты и адресованы винись? Именно таким вопросом кажется одна из журналисток в интервью с бывшей звездой «Утреннего шоу». Ее реакция и выражение лица означает, что нам еще есть, о чем говорить. «Люди заслуживают знать правду. Никто не любит сплетни », — говорится в трейлере.

Как сообщают создатели сериала, второй сезон также будет отражать текущую ситуацию в мире. По словам актера Марка Дюпласса, сценаристы переписывали сценарий второго сезона, чтобы сделать его актуальным по проблемам реалий.

«Да, они снова переписывают сценарий. Это безумие, ведь то же самое происходило и в первый раз. У них был полностью готов материал, который переделали, чтобы включить в него процесс #MeToo. А теперь мы имеем дело с другим глобальным феноменом. Не знаю, что именно делают сценаристы, но точно могу сказать, что опять все переписывают», — рассказал Дюпласс.

Премьера второго сезона сериала «Утреннее шоу» состоится уже 17 сентября 2021 на Apple TV +.

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