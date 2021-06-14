Брэдли Купер отреагировал на роман Ирины Шейк и Канье Уэста

Бывший парень знаменитости вовсе не ревнует девушку

Не так давно стало известно, что известная модель Ирина Шейк и рэпер Канье Уэст закрутили роман. После расставания Канье с Ким Кардашьян его все чаще видят в компании бывшей девушки Брэдли Купера. Поэтому всех интересует мнение именно экса модели по ее новых отношений.

Как пишет издание Us Weekly, Брэдли Купер хорошо реагирует на новые любовные перипетии в жизни матери его дочери. А все потому, что после расставания Брэдли и Ирина остались хорошими друзьями.

«Брэдли полностью поддержит любой выбор Ирины. Он просто хочет, чтобы она была счастлива», — сообщил инсайдер из окружения Брэдли Купера.

Напомним, что Брэдли Купер и Ирина Шейк встречались с 2015 по 2019 год. Сейчас бывшая пара вместе воспитывает дочь Лею, которая родилась в 2017 году.

Фото: Getty Images

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