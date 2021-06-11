DOROFEEVA — Почему: слушать онлайн, текст (слова) песни

Дерзкое каре, странные танцы и автокатастрофа: DOROFEEVA выпустила новый клип «Почему»
Добавим этому лету немного меланхоличных нот новым pop-dance синглом DOROFEEVA – «Почему»
— Я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание в своей жизни переживал каждый, — комментирует новую работу певица. — Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые играют по радио, про тебя. Внутри борются люблю/ненавижу, а в голове один и тот же вопрос «ну почему так?». Ты попадаешь в капкан чувств… Конец отношений ощущается как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. Именно такой меня увидел режиссер Леонид Колосовский.
Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучшее. Тут нет проигравших – ты выбираешь финал истории.
— Футуристичная героиня, выплескивающая свою боль и обиду в чувственной хореографии – и это не просто танцы, это олицетворение ее страданий. Эта потеря как автокатастрофа: мгновенно, порой травмоопасно, обидно и больно. Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучшее. Тут нет проигравших – ты выбираешь финал истории.
Слова (текст) песни DOROFEEVA – «Почему»
Наверно диджей что-то знает
Обо мне
Мне все теперь напоминает
О тебе
И я роняю свои слезы
На танцпол
Я не ушла
Ты не ушел
Crying on the dancefloor
Не могу с тобой проститься
И не в силах отпускать
Поцелуи на ресницах
Начинают остывать
Не могу
Не хочу
Я убегу от этих чувств
Не могу с тобой проститься
Почему
Ну почему все без тебя не так
Ну почему сама себе я враг
Ну почему все чувства я в тюрьму
Запру и выкину
Выкину
Наверно радиоведущий на волне
Историю любви расскажет
Обо мне
И я роняю свои слезы
В твой бокал
Из снов моих ты не пропал
Crying on the dancefloor
Не могу с тобой проститься
И не в силах отпускать
Поцелуи на ресницах
Начинают остывать
Не могу
Не хочу
Я убегу от этих чувств
Не могу с тобой проститься
Почему
Ну почему все без тебя не так
Ну почему сама себе я враг
Ну почему все чувства я в тюрьму
Запру и выкину
Выкину
Запру и выкину
Выкину
Ну почему все сложно
Выкину
Выкину
Давай оставим в прошлом
Выкину
Выкину
Ты у меня под кожей
Выкину
Выкину
Наверно диджей что-то знает
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