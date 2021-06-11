DOROFEEVA — Почему: слушать онлайн, текст (слова) песни

Добавим этому лету немного меланхоличных нот новым pop-dance синглом DOROFEEVA – «Почему»

— Я открыто говорю о чувствах и переживаниях в своих текстах и музыке, а расставание в своей жизни переживал каждый, — комментирует новую работу певица. — Когда отношения заканчиваются, кажется, что все песни о любви, которые играют по радио, про тебя. Внутри борются люблю/ненавижу, а в голове один и тот же вопрос «ну почему так?». Ты попадаешь в капкан чувств… Конец отношений ощущается как катастрофа, что мы и показали в этом клипе. Именно такой меня увидел режиссер Леонид Колосовский.

Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучшее. Тут нет проигравших – ты выбираешь финал истории.

— Футуристичная героиня, выплескивающая свою боль и обиду в чувственной хореографии – и это не просто танцы, это олицетворение ее страданий. Эта потеря как автокатастрофа: мгновенно, порой травмоопасно, обидно и больно. Но я знаю, когда что-то заканчивается, то начинается что-то лучшее. Тут нет проигравших – ты выбираешь финал истории.

Слова (текст) песни DOROFEEVA – «Почему»

Наверно диджей что-то знает

Обо мне

Мне все теперь напоминает

О тебе

И я роняю свои слезы

На танцпол

Я не ушла

Ты не ушел

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься

И не в силах отпускать

Поцелуи на ресницах

Начинают остывать

Не могу

Не хочу

Я убегу от этих чувств

Не могу с тобой проститься

Почему

Ну почему все без тебя не так

Ну почему сама себе я враг

Ну почему все чувства я в тюрьму

Запру и выкину

Выкину

Наверно радиоведущий на волне

Историю любви расскажет

Обо мне

И я роняю свои слезы

В твой бокал

Из снов моих ты не пропал

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься

И не в силах отпускать

Поцелуи на ресницах

Начинают остывать

Не могу

Не хочу

Я убегу от этих чувств

Не могу с тобой проститься

Почему

Ну почему все без тебя не так

Ну почему сама себе я враг

Ну почему все чувства я в тюрьму

Запру и выкину

Выкину

Запру и выкину

Выкину

Ну почему все сложно

Выкину

Выкину

Давай оставим в прошлом

Выкину

Выкину

Ты у меня под кожей

Выкину

Выкину

Наверно диджей что-то знает

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