Святослав Вакарчук разводится с женой

Причину такого решения звезда не называет

Еще один звездный брак не выдержал испытания временем в этом году. После 20 лет совместной жизни о разводе заявил лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Об изменении семейного статуса знаменитости рассказал в своем Instagram.

Причину разрыва со своей женой Лялей Фонаревой Святослав Вакарчук не назвал. Но процитировав строки из собственной песни, певец заверил, что у них обоих «все будет хорошо».

«Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей. Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується. Я сподіваюсь, що воно подарує кожному з нас достатньо щасливих моментів», — написал Святослав Вакарчук.

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