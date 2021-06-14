Эйфель: смотреть официальный трейлер

В сети появился официальный трейлер исторической драмы «Эйфель».

«Эйфель»: смотреть трейлер онлайн

В фильме расскажут, как известный архитектор и инженер Гюстав Эйфель, который прославился работой участием в построении Статуи Свободы в Нью-Йорке, решится на свой величайший шедевр. Француз хотел удивить парижан модернистской сооружением, которая вызвала восторг и отражала дух свободы. И к такой идее его подтолкнуло любви. Именно оно помогло Гюстав Эйфелю построить знаменитую Эйфелеву башню.

Главные роли в фильме сыграли Ромен Дюрис и Эмма Маккей. А режиссером выступил Мартин Бурбулон.

Премьера дамы «Эйфель» состоится уже осенью 2021 года.

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