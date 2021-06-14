Эйфель: смотреть официальный трейлер

300 метров свободы в трейлере фильма «Эйфель»
В сети появился официальный трейлер исторической драмы «Эйфель».
«Эйфель»: смотреть трейлер онлайн
В фильме расскажут, как известный архитектор и инженер Гюстав Эйфель, который прославился работой участием в построении Статуи Свободы в Нью-Йорке, решится на свой величайший шедевр. Француз хотел удивить парижан модернистской сооружением, которая вызвала восторг и отражала дух свободы. И к такой идее его подтолкнуло любви. Именно оно помогло Гюстав Эйфелю построить знаменитую Эйфелеву башню.
Главные роли в фильме сыграли Ромен Дюрис и Эмма Маккей. А режиссером выступил Мартин Бурбулон.
Премьера дамы «Эйфель» состоится уже осенью 2021 года.
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