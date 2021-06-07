Том Фелтон прокомментировал слухи об отношениях с Эммой Уотсон

Известный актер рассказал, было что-то между ним и его партнершей по фильмам

Слухи о романе звезд франшизы о Гарри Поттере Тома Фелтона и Эммы Уотсон начали ходить еще до завершения съемок легендарной серии фильмов. Журналисты пытались разоблачить отношения актеров, которые якобы начали тайно встречаться. А после того, как исполнитель роли Рона Уизли то сказал, что между актерами действительно была какая-то химия, интерес публики вырос еще больше. Но тогда ни Том, ни Эмма комментариев не давали.

И вот спустя годы после выхода последней части поттерианы Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, решился прокомментировать слухи о романе с Эммой Уотсон в интервью Entertainment Tonight.

33-летний актер рассказал, что он и Эмма Уотсон «были чем-то». Таким образом он не опроверг возможной симпатии, но и не подтвердил бывший роман.

«Мы были очень близки в течение долгого времени. Я ее обожаю. Я думаю, что она фантастическая. Что касается романтической стороны, то это скорее были слизеринец и ґрифиндорша, чем Том и Эмма», — сказал актер, добавив, что фаны любят хорошие романы о врагах, которые становятся любовниками.

Фото: Getty Images

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