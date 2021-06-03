Потап (ПТП) — Экзорцизм: смотрим новый клип!

3 июня состоялась премьера нового трека Потапа — «Экзорцизм»

— «Экзорцизм» – самая сильная и любимая песня в альбоме «Без рекламы», основанная на моей собственной истории. Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и лучше, чем ты есть на самом деле. Она, как экзорцизм, изгоняет из тебя дьявола и усмиряет в тебе бесов. Любовь очищает и исцеляет тебя – вот почему это экзорцизм, baby! – комментирует ПТП.

Это трек продолжает линию «Ровно» и «Кровь и Любовь» и настраивает на вайб нового альбома ПТП «Без рекламы». Переход Потапа в новый возрастной и ментальный статус, стремление к новым достижениям и вершинам, сопровождается трансформацией его музыки. Вектор – на максимальную трушность, честность и откровенность. 4 июня, в день релиза всего альбома, мы услышим Потапа совершенно другим.

Его внутренние метаморфозы чувствуются и в mood-видео к треку «Экзорцизм», где мы встречаем ПТП до того, как он познал любовь. А каким он станет после судьбоносной встречи, узнаем скоро в клипе, режиссером которого стал известный украинский кинорежиссер Станислав Капралов. Выход запланирован на конец июня.

Фото – Руслан Масловский

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