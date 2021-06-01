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Mountain Breeze презентовали клип на песню «УТОНУ». Эксклюзивные подробности со съемок!

Mountain Breeze презентовали клип на песню УТОНУ. Эксклюзивные подробности со съемок!

Украинская группа, не так давно выпустившая первый в мире ТикТок-альбом «9 минут», представили новую трогательную композицию и видеоработу к ней

После публикации демо версии песни «УТОНУ» в социальных сетях, она за рекордно короткий период вызвала сумасшедший ажиотаж: миллионы просмотров, сотни видео от пользователей со звуком трека, тысячи комментариев… Это заставило Mountain Breeze поменять свои планы, ведь в этот момент группа активно готовила сюрприз для своих слушателей в виде их первой дуэтной песни. Им пришлось совместить съемки одновременно двух масштабных клипов и параллельно доработать обе песни.

– Наверное, «УТОНУ» – самая глубокая песня, которую мы когда-либо написали, – комментирует Александр своё новое творение. – Если чувство любви можно сравнить с морем, то я бы хотел, чтобы каждый утонул в нём. Не так давно я задался целью писать о любви так, как ещё никто никогда не делал. Может быть именно с песней «УТОНУ» у меня получилось это сделать, но не мне об этом судить.

Для того, чтобы передать всю палитру чувств и не потерять искренности в песне «УТОНУ» музыканты привлекли целый струнный оркестр и записали живой рояль! А сам трек был написан в родительском доме на старом пианино, на котором Александр учился играть в детстве и создавал свои первые строки и мелодии.

– Мы так спешили выпустить «УТОНУ», потому что каждый день уйма незнакомых нам людей писали нам с просьбой успеть выпустить ее к какому-то особенному дню в их жизни, кто к свадьбе, кто ко дню рождения первенца, некоторые хотели танцевать под неё на выпускном. Мы не могли долго тянуть, иначе им пришлось бы переносить свои праздники, – отшучиваются музыканты. – Для того, чтобы передать нужное настроение, особо трепетные кадры снимали под водой в единственной в Украине подводной студии, а большая часть клипа была снята в колыбели музыки – оперном театре, где свет софитов и особая музыкальная атмосфера вызывали у съемочной команды ощущение, что там это произведение и родилось.

Mountain Breeze презентовали клип на песню УТОНУ. Эксклюзивные подробности со съемок!

Эксклюзивно для Нового канала участники группы Mountain Breeze рассказали о съемках клипа «УТОНУ» и неудачах, с которыми они столкнулись в процессе:

– Раньше мы об этом никому не говорили, но во время съемки первого этапа под водой у нас была очень крутая задумка. Для её реализации нам пришлось утопить несколько дорогостоящих музыкальных инструментов. И вроде бы всё хорошо, но так получилось, что ни один из этих кадров в итоге не вошел в клип. Съемка под водой очень непредсказуема, никогда не знаешь, получится кадр или нет, мы не видим своего лица и не до конца чувствуем движения. В итоге сейчас эти инструменты исполняют роль декора на нашей студии.

Mountain Breeze презентовали клип на песню УТОНУ. Эксклюзивные подробности со съемок!

СПРАВКА

Mountain Breeze, прозванная фанатами украинским Coldplay за их творчество, – группа родом с Полтавы, основанная в 2014 году фронтменом Александром Беляком и его братом Ильей. На данный момент коллектив выпустил 2 студийных альбома: Say it Loud (2018) и первый в мире ТикТок-альбом «9 минут» (2020).

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