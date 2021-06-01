Mountain Breeze презентовали клип на песню «УТОНУ». Эксклюзивные подробности со съемок!

Украинская группа, не так давно выпустившая первый в мире ТикТок-альбом «9 минут», представили новую трогательную композицию и видеоработу к ней

После публикации демо версии песни «УТОНУ» в социальных сетях, она за рекордно короткий период вызвала сумасшедший ажиотаж: миллионы просмотров, сотни видео от пользователей со звуком трека, тысячи комментариев… Это заставило Mountain Breeze поменять свои планы, ведь в этот момент группа активно готовила сюрприз для своих слушателей в виде их первой дуэтной песни. Им пришлось совместить съемки одновременно двух масштабных клипов и параллельно доработать обе песни.

– Наверное, «УТОНУ» – самая глубокая песня, которую мы когда-либо написали, – комментирует Александр своё новое творение. – Если чувство любви можно сравнить с морем, то я бы хотел, чтобы каждый утонул в нём. Не так давно я задался целью писать о любви так, как ещё никто никогда не делал. Может быть именно с песней «УТОНУ» у меня получилось это сделать, но не мне об этом судить.

Для того, чтобы передать всю палитру чувств и не потерять искренности в песне «УТОНУ» музыканты привлекли целый струнный оркестр и записали живой рояль! А сам трек был написан в родительском доме на старом пианино, на котором Александр учился играть в детстве и создавал свои первые строки и мелодии.

– Мы так спешили выпустить «УТОНУ», потому что каждый день уйма незнакомых нам людей писали нам с просьбой успеть выпустить ее к какому-то особенному дню в их жизни, кто к свадьбе, кто ко дню рождения первенца, некоторые хотели танцевать под неё на выпускном. Мы не могли долго тянуть, иначе им пришлось бы переносить свои праздники, – отшучиваются музыканты. – Для того, чтобы передать нужное настроение, особо трепетные кадры снимали под водой в единственной в Украине подводной студии, а большая часть клипа была снята в колыбели музыки – оперном театре, где свет софитов и особая музыкальная атмосфера вызывали у съемочной команды ощущение, что там это произведение и родилось.

Эксклюзивно для Нового канала участники группы Mountain Breeze рассказали о съемках клипа «УТОНУ» и неудачах, с которыми они столкнулись в процессе:

– Раньше мы об этом никому не говорили, но во время съемки первого этапа под водой у нас была очень крутая задумка. Для её реализации нам пришлось утопить несколько дорогостоящих музыкальных инструментов. И вроде бы всё хорошо, но так получилось, что ни один из этих кадров в итоге не вошел в клип. Съемка под водой очень непредсказуема, никогда не знаешь, получится кадр или нет, мы не видим своего лица и не до конца чувствуем движения. В итоге сейчас эти инструменты исполняют роль декора на нашей студии.

СПРАВКА

Mountain Breeze, прозванная фанатами украинским Coldplay за их творчество, – группа родом с Полтавы, основанная в 2014 году фронтменом Александром Беляком и его братом Ильей. На данный момент коллектив выпустил 2 студийных альбома: Say it Loud (2018) и первый в мире ТикТок-альбом «9 минут» (2020).

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