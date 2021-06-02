Слава Каминская – Slava Bogu: премьера нового клипа. Смотрим!
28 мая артистка представила китчевое видео на летний одноименный трек
В этот раз SLAVA KAMINSKA кардинально сменила не только образ, но и репертуар. Из лирической героини она превратилась в веселую самоироничную примадонну.
Кадры видеоклипа больше напоминают несвязный сон, нежели историю с понятным сюжетом. 8 мини-сториз раскрывают все альтер эго Славы, а странные и кричащие образы добавляют соответствующее настроение.
Режиссером видео стал Сережа Ткаченко, ранее работавший со Славой в составе группы «НеАнгелы».
– Это абсолютно моя история! И клип, и песня — это мое внутреннее состояние 24/7. Краски, стеб, лексика, я давно мечтала реализоваться именно в таких образах. Именно с таким настроением нужно менять принцев на коней, — отметила певица.
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