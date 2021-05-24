«Жива і не залізна»: The HARDKISS презентовали новый альбом. Слушаем!

Это уже четвертый студийный альбом, который группа выпускает накануне своего десятилетия

Альбом «Жива і не залізна» был записан на собственной студии The HARDKISS, работа над ним продолжалась два года. В альбом вошли шесть песен, которые уже известны слушателям и на которые были сняты клипы, а также четыре новые композиции. «В день релиза мы специально не хотели бы выделять из новых песен фаворитов, — рассказывает Юлия Санина. — В день релиза мы сидим и наблюдаем за реакцией слушателя. Нам безумно интересно, кто же победит в этом «конкурсе» лучших песен альбома «Жива і не залізна».

Предыдущий студийный альбом The HARDKISS «Залізна ластівка» вышел в сентябре 2018-го года и стал лучшим альбомом года по версии экспертов музыкальной премии YUNA. «Концепция нашего нового альбома — Жизнь. Это не «космическая ласточка», а живая птичка в своей природной среде. Самые простые чувства и эмоции, которые сопровождают нас каждый день. В центре всех историй продолжает оставаться Женщина. Этот альбом о ней — живой и остро ощущающей, — продолжает рассказ Юлия Санина. – Многие говорят, что за этот год я особо раскрылась. Многие узнали меня с другой стороны — той, которая за сценой. Поэтому и появился образ яркой живой птички, которая теперь готова расправить крылья и полететь. Она живая и настоящая, и такая же яркая и интересная».

По звучанию в новом альбоме The HARDKISS продолжают свою традицию — совмещать несовместимое. «Для тех, кто до сих пор ищет ответ на вопрос о музыкальном стиле группы не скажу ничего нового. Мы продолжаем экспериментировать, — рассказывает саундпродюсер и музыкант The HARDKISS Вал Бебко. — В новом альбоме есть и поп, и рок, и электроника. Но, наверное, самое непривычное звучание для нас можно услышать в песне «Жоржина». В ней можно уловить даже джангл. Счастлив, что при всем этом разнообразии нам удалось сохранить важные для нас смыслы. Концепт альбома и группы в целом».

Этим летом группа The HARDKISS представит альбом «Жива і не залізна» на главных фестивалях страны, а осенью отправится в тур в поддержку релиза. Эксклюзивное шоу «Десять» The Hardkiss представят 18 июня 2022-го года в Киеве на НСК «Олимпийский».

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