Кто такая ULIANA ROYCE (Ульяна Ройс): 10 фактов о певице

ULIANA ROYCE ярко заявила о себе в украинском шоубизе. Ее последний клип «Мои правила» за месяц набрал более 8 миллионов просмотров в Youtube. В Instagram она собрала более 354 k подписчиков, а за ее TikTok следят 117 k людей. Сейчас Ульяне 19 лет, а она уже успела так много. Кто эта девушка? Чем она живет? Читайте 10 интересных фактов об ULIANA ROYCE прямо сейчас.

Короткая био:

Настоящее имя ULIANA ROYCE Ульяна Лысенко. Она родилась 21 апреля 2002 года в Мариуполе. С 6 лет начала профессионально заниматься танцами, а с 10 лет вокалом. В 2014 году окончила художественную школу в родном городе. Сейчас учится на специальности Международная экономика в Киевском университете им. Т. Шевченко. Изучает японский, корейский и английский языки.

10 фактов об ULIANA ROYCE

Осваивает древнее боевое искусство тамэшигири

Певица часто появляется на публике с катаной, но не многие знают, что это не просто красивый аксессуар. Уже на протяжении года артистка занимается тамэшигири (боевое искусство, практикующие тестовую рубку – испытание японских мечей). После съемок клипа на песню «SAYOUNARA», где Ульяна выполняла трюки с настоящей катаной, певица поставила себе цель научиться управлять этим древним японским видом холодного оружия. Артистка планирует получить разрешение на хранение холодного оружия и приобрести собственную катану.

Пишет музыку по ночам

На протяжении полугода практически каждую ночь Ульяна проводит время в музыкальной студии, где вместе со своим саунд-продюсером учится писать музыку. Только ночью ей удается выкроить время на творчество. Благодаря этому упорству, в скором времени Ульяна выпустит новый альбом.

Никогда не меняла прическу

Ульяна бережно относится к волосам и очень редко их стрижет. Только в 16 лет певица впервые подровняла кончики. Сейчас артистка признается, что иногда на съемках приходиться убирать 2-3 см, но выше поясницы стричь волосы она не даст.

Максимально себя загружает

Ульяна совмещает учебу в университете, карьеру певицы и ведущей на музыкальном канале, блогерство, уроки вокала и танцев, тамэшигири, изучение японского и корейского языков, а также множество других занятий.

Клип «Мои правила» заблокировали в YouTube за «сексуальность и рекламу товаров для повышения сексуальной активности»

Работу певицы – «Мои правила» YouTube заблокировал за сексуальный контент. Хотя в клипе отсутствовала провокация, связанная с сексуальностью. К счастью, спустя неделю упорной работы команды певицы клип убрали из блокировки. На сегодняшний день работу посмотрели более 8 млн раз.

Обожает экстрим

Ульяна умеет кататься на роликах, коньках, моноколесе, лыжах, героборде, велосипеде, гидроцикле и автомобиле. Пробовала прыжки с высоты, полеты на параплане и воздушном шаре, погружалась под воду и купалась среди скатов.

Установила рекорд в TikTok

Ролик Ульяны в TikTok, который был снят на съемках клипа «Мои правила» набрал 10 млн просмотров меньше чем за месяц, что стало рекордом среди украинского шоу-бизнеса.

Получила верификацию в большинстве соцсетей

За неделю артистка получила верификацию в Facebook, Instagram, YouTube и Telegram. Осталось получить только заветную «галочку» в TikTok, что уже не за горами.

Не употребляет алкоголь и не курит

Юная певица старается вести здоровый образ жизни. Исключений она не делает. Даже если в компании праздник и присутствует алкоголь, Ульяна веселится со всеми, но держа в руках стакан сока.

Снималась для клипа 27 часов подряд

Ульяна очень трудолюбивая и выносливая. Этот факт подтверждают беспрерывные 27-часовые съемки клипа на песню «Мои Правила». Больше суток артистка пребывала на площадке, работая над материалом.

Интересно наблюдать, как развивается ULIANA ROYCE, как экспериментирует с музыкой, образами и визуальным рядом. Ждем новый альбом, над которым по ночам трудится певица.

Фото – Денис Маноха

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