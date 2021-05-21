«Красное вино» от NK: певица презентовала долгожданный альбом и новый клип

Поп-дива NK презентовала долгожданный альбом «Красное вино», в который вошли 15 треков. Музыкальная работа отражает всю многогранность певицы и глубину женского характера. В ней есть место для романтичной лирики, драйвовой радости и томной страсти.

NK также представила и новую видеоработу на заглавный сингл альбома – «Красное вино»:

Глубокое и таинственное видео срежиссировала Тата Белинина, ранее снявшая Насте 2 клипа на ее испанские коллаборации. Работа отображает женственный характер певицы – страстный, сексуальный и раскрепощенный. NK хотела передать все настроение песни. Слова композиции воплотились в красивую реальность, в которой певица станцевала страстный танец в полумраке.

– Эта реальность знакома каждой девушке. В ней она превращается в роковую жгучую красотку, которая в теплую летнюю ночь забывает о стеснении и наслаждается собой и танцем. Она уверена в своей красоте. Ее образ пьянит мужчину сильнее, чем вино, и разжигает в нем пламя страсти. Такую женщину просто невозможно забыть, – поделилась артистка.

Сам альбом передает настроение настоящей женщины и ее любви, от которой кружится голова. «Красное вино» похож на настоящую девушку, которая очень таинственна, интересна окружающим своими загадками, при этом открыта миру. Именно поэтому каждый трек имеет свой характер и историю, особенную линию переживаний.

– Альбом «Красное вино» – как дорогой терпкий напиток, который вобрал в себя все оттенки женских чувств. Он найдет отклик в сердце каждой девушки. Под него она сможет и грустить, и веселиться, и танцевать до утра, – рассказывает о новинке исполнительница.

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В альбом также вошли уже всем полюбившиеся треки «Почуття», «Vibe», «Девочки Рулят» и «Ма». Композиции доступны к прослушиванию на всех цифровых площадках.