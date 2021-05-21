«Ну как тебя можно не любить?» – ключевой вопрос в новом треке TamerlanAlena, на который влюбленные чаще всего находят ответ не «за», а «вопреки».

Песня раскрывает историю пары, у которой чувства, преодолевая препятствия, переходят из легкой вовлеченности в настоящую большую любовь.

– Эта песня о любви, но не той красивой и безмятежной, что описывают в сказках и романтических фильмах, а о реальной. Со всеми странностями и недопониманиями, переживаниями, и, временами, разочарованиями, – рассказали TamerlanAlena. – Это мотив двух влюбленных, один из которых боится признать, что начинает влюбляться, боится ответственности и забот, но все же не может отречься от своих чувств, каждый раз возвращаясь.



Как и предыдущий сингл дуэта «Святая вода», новый «Хочешь» был создан в тандеме с аранжировщиком Сергеем Рановым, который также является автором аранжировки суперхита «Плакала» группы KAZKA.

TamerlanAlena – Хочешь: слова песни

Город-суета

Мимолетных дней

Вглядываюсь в лица людей

Ты опять пропал

Статус твой оффлайн

А я вновь лечу по freeway

Ай-я-я-яй

Зачем мне голову кружишь

Слышишь?

Ай ай ай ай

Ты снова ночью напишешь

Припев

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

А хочешь рассвет

На краю океана

Теперь не смогу

Тебя отпустить

Но как тебя можно не любить

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

Я имя твое

Повторять не устану

Прости, не смогу

Тебя я забыть

Но как тебя можно не любить

Снова потерял контроль

Убивая чувства в ноль

Утоляешь свою боль

На баре дорогим виски

Поцелуй

Тот, что оставил на память

Опять красиво запутал мне

Мысли

Ай-я-я-яй

Зачем мне голову кружишь

Слышишь?

Ай-я-я-яй

Ты снова ночью напишешь

Припев

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

А хочешь рассвет

На краю океана

Теперь не смогу

Тебя отпустить

Но как тебя можно не любить

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

Я имя твое

Повторять не устану

Прости, не смогу

Тебя я забыть

Но как тебя можно не любить

Заметался пожар голубой

Позабылись родимые дали

Первый раз я запел про любовь

Первый раз отрекаюсь скандалить

Был я весь, как запущенный сад

Был на женщин и зелие падкий

Разонравилось пить и плясать

И терять свою жизнь, без остатка

Мне бы только смотреть на тебя

Видеть глаз злато карий омут

И чтоб прошлое, не любя

Ты уйти не смогла к другому

Поступь нежная, легкий стан

Если б знала ты сердцем упорным

Как умеет любить хулиган

Как умеет он быть покорным

Припев

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

А хочешь рассвет

На краю океана

Теперь не смогу

Тебя отпустить

Но как тебя можно не любить

А хочешь звезду

Тебе с неба достану

Я имя твое

Повторять не устану

Прости, не смогу

Тебя я забыть

Но как тебя можно не любить

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