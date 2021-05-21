TamerlanAlena выпустили трек «Хочешь» о настоящей любви
«Ну как тебя можно не любить?» – ключевой вопрос в новом треке TamerlanAlena, на который влюбленные чаще всего находят ответ не «за», а «вопреки».
Песня раскрывает историю пары, у которой чувства, преодолевая препятствия, переходят из легкой вовлеченности в настоящую большую любовь.
– Эта песня о любви, но не той красивой и безмятежной, что описывают в сказках и романтических фильмах, а о реальной. Со всеми странностями и недопониманиями, переживаниями, и, временами, разочарованиями, – рассказали TamerlanAlena. – Это мотив двух влюбленных, один из которых боится признать, что начинает влюбляться, боится ответственности и забот, но все же не может отречься от своих чувств, каждый раз возвращаясь.
Как и предыдущий сингл дуэта «Святая вода», новый «Хочешь» был создан в тандеме с аранжировщиком Сергеем Рановым, который также является автором аранжировки суперхита «Плакала» группы KAZKA.
TamerlanAlena – Хочешь: слова песни
Город-суета
Мимолетных дней
Вглядываюсь в лица людей
Ты опять пропал
Статус твой оффлайн
А я вновь лечу по freeway
Ай-я-я-яй
Зачем мне голову кружишь
Слышишь?
Ай ай ай ай
Ты снова ночью напишешь
Припев
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
А хочешь рассвет
На краю океана
Теперь не смогу
Тебя отпустить
Но как тебя можно не любить
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
Я имя твое
Повторять не устану
Прости, не смогу
Тебя я забыть
Но как тебя можно не любить
Снова потерял контроль
Убивая чувства в ноль
Утоляешь свою боль
На баре дорогим виски
Поцелуй
Тот, что оставил на память
Опять красиво запутал мне
Мысли
Ай-я-я-яй
Зачем мне голову кружишь
Слышишь?
Ай-я-я-яй
Ты снова ночью напишешь
Припев
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
А хочешь рассвет
На краю океана
Теперь не смогу
Тебя отпустить
Но как тебя можно не любить
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
Я имя твое
Повторять не устану
Прости, не смогу
Тебя я забыть
Но как тебя можно не любить
Заметался пожар голубой
Позабылись родимые дали
Первый раз я запел про любовь
Первый раз отрекаюсь скандалить
Был я весь, как запущенный сад
Был на женщин и зелие падкий
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь, без остатка
Мне бы только смотреть на тебя
Видеть глаз злато карий омут
И чтоб прошлое, не любя
Ты уйти не смогла к другому
Поступь нежная, легкий стан
Если б знала ты сердцем упорным
Как умеет любить хулиган
Как умеет он быть покорным
Припев
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
А хочешь рассвет
На краю океана
Теперь не смогу
Тебя отпустить
Но как тебя можно не любить
А хочешь звезду
Тебе с неба достану
Я имя твое
Повторять не устану
Прости, не смогу
Тебя я забыть
Но как тебя можно не любить
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