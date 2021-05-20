Игровое шоу по миру Гарри Поттера и масштабная ретроспектива: Грандиозный спешиал скоро на HBO Max

Пятидневное мероприятие будет посвящено 20-летию первого фильма франшизы.

Эпоха сериала о Гарри Поттере официально начинается! Чтобы масштабно отпраздновать 20-летие «Гарри Поттера и Философского камня» WarnerMedia официально дали зеленый свет викторине и ретроспективе, которые будут транслироваться в течение пяти вечеров на стримерах HBO Max и в линейных сетях Cartoon Network и TBS. Точная дата трансляции еще неизвестна.

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В конкурсе, для участия в котором сейчас идет кастинг на WizardingWorld.com, супер-фанаты будут соревноваться в знании мира Гарри Поттера, а специальные гости также будут представлены в четырехсерийном сериале. Шоу приведет к масштабной ретроспективе.

Игровое шоу и ретроспектива – первые официальные телесериалы Джоан Роулинг. Известно, что, хотя сама писательница и не принимает непосредственного участия в разработке этих проектов, Warners работают над контентом с командой Роулинг.

– Все поклонники Поттера могут подготовиться к этому уникальному празднику, приняв свою внутреннюю Гермиону Грейнджер и изучив свои знания Волшебного мира. У фанатов, которые всегда хотели узнать, каково было бы сдавать С.О.В., появится максимально реалистичная возможность это сделать!, – отметил президент Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics Том Ашейм,

Что ж, теперь фанам поттерианы остается с нетерпением ждать официального объявления даты шоу, а те, кто считают, что заслуживают высшие баллы на С.О.В., еще могут зарегистрироваться на участие в викторине!

Если же вы прямо сейчас хотите проверить свои знания мира Гарри Поттера, пройдите простой тест и узнайте, достаточно ли хорошо вы ориентируйтесь в волшебном мире!