Фиолет выпустил музыкальный сборник «Стежка»

Вместо музыкального альбома музыканты презентовали сборник песен по аналогии с классической литературой.

«Стежка» – сборник выданных синглов и нескольких новых треков Фиолета. Она стала для группы песенным итогом года жизни в карантине. В таком инновационном формате наилучшим образом проявился талант Сергея Мартынюка, писателя, фронтмена и автора текстов группы.

– Перші рядки «Стежки» народилися позаторік у Барселоні. За цей час у моєму житті змінилося чимало і «Стежка» стала своєрідним символом тих змін, спробою відпустити минуле й рухатися далі. У ній багато ностальгії, самосповідальності, тужливі нотки ерху — китайської скрипки й умовний вайб попмузики 90-х. «Стежкою» я вчуся відпускати болісне минуле й зі щирим оптимізмом дивитися в майбутнє, — объясняет автор.

Этот сборник имеет собственную обложку, пролог и эпилог. Каждая песня является отдельным произведением-откровением, который порождает интимный диалог автора со слушателем.

Больше новостей:

TamerlanAlena выпустили трек «Хочешь» о настоящей любви

«Красное вино» от NK: певица презентовала долгожданный альбом и новый клип