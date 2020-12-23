Хотите новогоднего настроения? Вуаля! Уже с этого четверга и все выходные на Новом канале покажут любимые фильмы о Гарри Поттере. И в честь этого мы подготовили тест для настоящих фанатов серии, который точно покажет, насколько хорошо ты разбираешься в мире Гарри Поттера и насколько внимательно читал/смотрел фильмы.

Включай Новый: в четверг

21: 00 – «Гарри Поттер и философский камень»в пятницу 18:10 – «Гарри Поттер и узник Азкабана»

21:00 – «Гарри Поттер и Кубок огня» в субботу 12:10 – «Гарри Поттер и узник Азкабана»

15:00 – «Гарри Поттер и Кубок огня»

18:10 – «Гарри Поттер и Орден Феникса»

21:00 – «Гарри Поттер и Принц-полукровка» в воскресенье 12:00 – «Гарри Поттер и Орден Феникса»

15:00 – «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

18:00 – «Гарри Поттер и дары смерти. Часть I»

21:00 – «Гарри Поттер и дары смерти. Часть II»

Приятного просмотра!