Тест по вселенной Гарри Поттера: Насколько хорошо ты ориентируешься в волшебном мире?
Хотите новогоднего настроения? Вуаля! Уже с этого четверга и все выходные на Новом канале покажут любимые фильмы о Гарри Поттере. И в честь этого мы подготовили тест для настоящих фанатов серии, который точно покажет, насколько хорошо ты разбираешься в мире Гарри Поттера и насколько внимательно читал/смотрел фильмы.
Включай Новый:
в четверг
21: 00 – «Гарри Поттер и философский камень»в пятницу
18:10 – «Гарри Поттер и узник Азкабана»
21:00 – «Гарри Поттер и Кубок огня»
в субботу
12:10 – «Гарри Поттер и узник Азкабана»
15:00 – «Гарри Поттер и Кубок огня»
18:10 – «Гарри Поттер и Орден Феникса»
21:00 – «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
в воскресенье
12:00 – «Гарри Поттер и Орден Феникса»
15:00 – «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
18:00 – «Гарри Поттер и дары смерти. Часть I»
21:00 – «Гарри Поттер и дары смерти. Часть II»