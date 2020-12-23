Новый каналG.spaceШОУМАНИЯТест по вселенной Гарри Поттера: Насколько хорошо ты ориентируешься в волшебном мире?

Тест по вселенной Гарри Поттера: Насколько хорошо ты ориентируешься в волшебном мире?

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Хотите новогоднего настроения? Вуаля! Уже с этого четверга и все выходные на Новом канале покажут любимые фильмы о Гарри Поттере. И в честь этого мы подготовили тест для настоящих фанатов серии, который точно покажет, насколько хорошо ты разбираешься в мире Гарри Поттера и насколько внимательно читал/смотрел фильмы.

Включай Новый:

в четверг 

21: 00 – «Гарри Поттер и философский камень»в пятницу 

18:10 – «Гарри Поттер и узник Азкабана»
21:00 – «Гарри Поттер и Кубок огня»

в субботу 

12:10 – «Гарри Поттер и узник Азкабана»
15:00 – «Гарри Поттер и Кубок огня»
18:10 – «Гарри Поттер и Орден Феникса»
21:00 – «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

в воскресенье

12:00 – «Гарри Поттер и Орден Феникса»
15:00 – «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
18:00 – «Гарри Поттер и дары смерти. Часть I»
21:00 – «Гарри Поттер и дары смерти. Часть II»

Приятного просмотра!
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